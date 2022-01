Sven Kramer en Michelle de Jong no wis fan ticket Olympyske Spelen

Foar Michelle de Jong wie it noch even spannend. Nei it OKT stie se hielendal ûnderoan yn de matriks. Mar omdat alle rydsters op yndividuele ôfstannen ek op de ploechûnderdielen yn aksje komme kinne, hoecht de KNSB gjinien te passearjen. Michelle de Jong mei dêrom de 500 meter ride yn Peking.