Kramer en Michelle de Jong wis fan olympysk ticket

Njonken Kramer giet ek Jorrit Bergsma nei de Olympyske Spelen by de manlju. Bergsma rydt yn prinsipe op trije ôfstannen: de 5.000 meter, de 10.000 meter en de massastart. Kramer rydt njonken syn 5.000 meter ek de ploege-efterfolging en de massastart.

Dat Kramer de massastart ride sil, is in ferrassing. "Met Sven naast Jorrit in de massastart hebben we een koppel dat de buitenlandse concurrentie angst inboezemt, en terecht", seit technysk direkteur Remy de Wit fan de KNSB.

OKT

De KNSB basearret de seleksje foar in grut part op de resultaten fan it olympysk kwalifikaasjetoernoai, de ôfrûne wike.

Allinnich Tijmen Snel en Dai Dai N'tab falle derbûten. Se hienen har wol yn de matriks riden, op respektyflik de 1.500 meter en 500 meter.

Yn de matriks stienen se boppe Sven Kramer, mar de Fries krijt de foarkar, omdat er ek op de ploege-efterfolging yn aksje komt. Dêrom moast der al ien fan de twa ôffalle. Mar se falle beiden ôf, omdat de KNSB ek Marcel Bosker yn aksje ha wol op de ploege-efterfolging.