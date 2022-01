Befelfierder brânwacht kritysk op ME yn Kollumersweach: te rap geweld brûkt

It jout Dantuma in ferfelend gefoel. "Mei alle respekt foar de ME en de plysje, mar it hie oars moatten. Ik ken ek alle minsken út it doarp en krij no te hearren dat wy de oarsaak binne. Dêr bin ik it net mei iens. Tongersdei geane wy mei ús allen yn oerlis en dan sille we dit oanstippe."

Veiligheidsregio: te betiid om te oardieljen

De plysje wol ynhâldlik net reagearje, seit in wurdfierder. As de befelfierder yn kontakt komme wol mei de ME, dan kin dat altyd, seit de wurdfierder.

De Veiligheidsregio Fryslân lit yn in reaksje witte dat se har net fine kinne yn it ferhaal fan Dantuma. Se fine it noch te betiid om te oardieljen oer de situaasje yn Kollumersweach, se wachtsje de evaluaasje ôf.