Tjeerd de Groot (D66): "We móéten naar kringlooplandbouw voor boer en aarde"

"In 2016 wat dat met fosfaat het geval, nu zitten we met stikstof, maar we weten ook al dat de doelen van de 'kaderrichtlijn water' voor 2027 nooit gehaald zullen worden. En daar bovenop komen dan nog de nieuwe klimaatafspraken. We moeten, omdat het niet anders kan, naar een kringlooplandbouw die goed is voor boer en aarde."

Feesteapel troch de helte

Neffens De Groot wie syn ferneamde opmerking oer de 'halvering van de veestapel' benammen bedoeld om de kneppel yn it hinnehok te smiten en de diskusje op skerp te stellen. Hy krige in soad oer him hinne, mar it hat ek wat opsmiten, seit er.

"Het is mede daardoor hoog op de politieke agenda gekomen, waar het ook hoort. En inderdaad, we boeren in ons land heel efficiënt: per eenheid product zijn we wereldkampioen."