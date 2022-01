Gjin poadiumplakken foar Friezen op NK shorttrack

Hoogerwerf einige op alle trije ôfstannen op it poadium. Hy wûn de 500 meter, waard twadde op de 1.000 meter en hie op de lêste ôfstân, de 1.500 meter, genôch oan brûns. It wie foar Hoogerwerf de twadde titel op rige. Jens van 't Wout waard twadde en Bram Steenaart ferraste mei it tredde plak. Dy wûn de 1.000 meter.

Itzhak de Laat einige mei trettjin punten op it fjirde plak, twa punten te folle foar in poadiumplak. Hy wûn de slotôfstân, mar wie dêrfoar al sechsde en sânde wurden op de koartere ôfstannen.

Knegt ûngelokkich

Daan Breeuwsma, Nederlânsk kampioen yn 2018 en 2019, einige as tsiende. Sjinkie Knegt kaam op de 500 meter net fierder as de heale finale, waard diskwalifisearre op de 1.000 en melde him ôf foar de 1.500 meter, omdat er ljiskklachten hie.