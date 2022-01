Epke Zonderland krijt Fryske oeuvrepriis: "Dit byldsje is in moaie eare"

Dizze simmer turnde Zonderland syn lêste wedstriid op de Olympyske Spelen. No is hy mei 'pensjoen', mar sprake fan it swarte gat is der net. "Folgjende wike begjin ik mei myn oplieding ta sportdokter, dus it wurdt alwer konkreet. Ik ha net te krijen mei in swart gat. Ik tink dat ik dêr hiel bliid om wêze mei."

Epke syn takomst

Yn 2018 is Zonderland ôfstudearre oan de oplieding Genêskunde en no sil hy him spesjalisearje. "Sportgenêskunde past hiel goed by my. Dat binne hiel folle fasetten dy't by my passe, omdat ik der sels fansels ûnderfining mei ha. It is in fjouwerjierrige oplieding, wêrby't kardiology, longgenêskunde, ortopedy en húsdoktersgenêskunde sitte. Allegear fasetten dy't hearre by de sportgenêskunde."