FIDEO: Sjoch hjir hoe't Jorrit Bergsma Nederlânsk kampioen maraton wurdt

Foar de twadde kear yn syn karriêre hat Jorrit Bergsma de Nederlânske titel wûn by it maratonriden. De Boarnster wie yn Alkmaar de fluchste yn in kopgroep fan tsien manlju. Der barde in soad yn de finale fan it NK, mei ûnder oare twa falpartijen. Ek Harm Visser fan De Westereen gie ûnderút yn de einfaze. De oerwinning by de froulju gie nei Irene Schouten, dy't lykas Bergsma rydt ûnder de oanfiering fan coach Jillert Anema.