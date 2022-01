Coronanijs 2 jannewaris: 1997 en 1998 meie boosterprik planne

Ernst Kuipers (D66) wurdt de nije minister fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport. Dêrmei folget hy Hugo de Jonge op. Kuipers is no foarsitter fan de ried fan bestjoer fan it Erasmus MC. Kuipers krijt ûnder mear in wichtige rol by it bepalen fan it coronabelied fan it kabinet.