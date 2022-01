100 miljoen coronabesmettingen yn Europa | 1995 en 1996 meie boosterprik

Sûnt it begjin fan de coronapandemy binne der yn Europa mear as 100 miljoen besmettingen mei it firus registrearre. Dat meldt it Frânske parseburo AFP. Yn de ôfrûne moannen giet it hurd yn Europa: troch de omikronfariant fan it firus binne der yn 17 fan de 52 Europeeske lannen besmettingsrekôrs fêststeld.

61 prosint fan de Europeanen is neffens it parseburo folslein faksinearre.