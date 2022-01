Trije jier nei ramp MSC Zoe 90.000 kilo troep út see helle

Yn de nacht fan 1 op 2 jannewaris 2019 ferlear it skip boppe de Waadeilannen yn in stoarm 342 folle konteners. Mear as trije miljoen kilo lading bedarre yn see. "Veel rommel is opgeruimd, maar lang niet alles", stelle de miljeu- en natuerorganisaasjes, ferienige yn CleanUpXL.

Frachtweinûnderstel

Begjin septimber sette de earste opromaksje fan de organisaasje útein. "Met zes dagen bergen, zeven duikexpedities op verschillende wrakken en strandopruimacties met 110 vrijwilligers hebben we 87.592 kilo afval uit zee gehaald."

It ôffal bestiet út allerhanne troep, sa as plastic fuottebadsjes, slippers, fleecetekkens, izerskroat en in ûnderstel fan in frachtwein.