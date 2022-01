Manon Kamminga hâldt (wer) op mei topsport: "Ik denk dat het klaar is zo"

It is net de earste kear dat Kamminga seit op te hâlden mei topsport. Yn 2017 hong se de de redens ek al ris oan de wylgen. "Ik heb nu ook m'n nummer nog gehouden, omdat ik erover twijfelde. Maar ik denk dat ik ook een beetje heb onderschat wat het moederschap is", seit Kamminga.

"Er rijden genoeg moeders rond in het peloton. Ik heb daar alleen maar meer respect voor gekregen", seit de 29-jierrige atlete. "Om tijd te maken om te trainen naast school en de kleine. Dat gaat de eerstkomende jaren niet gebeuren. Ik denk dat het klaar is zo."

Ploechlieder

Mar hoe wis is Kamminga dizze kear? "Ik kan me niet voorstellen dat ik over vijf jaar ineens zoiets heb van: oh, nu gaat het wel. Maar ik pas een beetje op m'n woorden, want ik heb natuurlijk al twee keer eerder gezegd dat ik klaar was."

Op it stuit is de berne Friezinne wol noch aktyf as ploechlieder by in maratonploech. "Ik vind dat ook gewoon mooi om te doen. Ik vind het leuk om af en toe mijn steentje bij te dragen aan de sport. We gaan kijken hoelang dat wel te combineren is", seit Kamminga.