Tolve apparteminten yn Ljouwert ûntromme om brânend bankstel

Oan de bûtenkant fan de flat stie in bankstel yn 'e brân. De flat rûn dêrby grutte skea op.

De brânwacht hat de bergingen yn de flat leech makke om it fjoer folslein útmeitsje te kinnen. De brânwacht is no dwaande mei it fentilearjen fan de wenningen sadat de bewenners wer nei hûs ta kinne.