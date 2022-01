FIDEO: Op eigen houtsje in lytse nijjiersdûk yn Boerum

Poeiermolke, snert en in frisse dûk: op nijjiersdei heart tradisjoneel in frisse dûk yn bûtenwetter. De temperatueren binne heech foar de tiid fan it jier, dus ideale omstannichheden foar in nijjiersdûk. Mar georganisearde nijjiersdûken gean dit jier net troch, wêrop minsken op eigen houtsje it wetter yn gean. Sa ek Jelle en Renze. De twa manlju dompelje har ûnder yn it wetter fan de haven fan Boerum, dêr't it gewoanwei drok is mei nijjiersdûkers en publyk.