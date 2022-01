Jorrit Bergsma wint foar twadde kear NK maratonriden op keunstiis

Op de healoerdekte iisbaan fan sportkompleks De Meent wie it in slitaazjeslach. Fan de 69 reedriders, hellen úteinlik mar tweintich de finish.

Mei noch 44 fan de 150 ronden op it boerd pakten tsien man in foarsprong op it peloton. Dêrby sieten twa Friezen: Jorrit Bergsma en Harm Visser. Sy pakten mei Bart Hoolwerf, Sjoerd den Hertog, Evert Hoolwerf, Stefan Wolffenbuttel, Jordy Harink, Jeroen Janissen, Mats Stoltenborg en Niels Overvoorde in ronde foarsprong.

Yn de einfaze pakte Stoltenborg in foarsprong op de kopgroep, mar Bergsma koe dat yn de lêste ronden noch tichtride en kaam úteinlik as earste oer de finish. Dêrmei pakt hy krekt as yn 2015 de Nederlânske titel op keunstiis.

It sulver wie noch wol foar Stoltenborg en it brûns gie nei Overvoorde.

Gau mear...