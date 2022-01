Op sa'n tritich plakken yn gemeente De Fryske Marren wie by de jierwiksel in healoere lang it lûd fan de tsjerkeklokken en klokkestuollen te hearren. De Club van Aanjagers van de Tsjûkemar en Stichting BRM De Fryske Marren wolle dy âlde tradysje nij libben ynblaze.