FIDEO: Byld fan André Hazes fan De Dam nei in skuorre yn Aldeberkeap

Yn Elslo hie âldjiersferiening Vesuvius in enoarm bouboerd út Almelo nei it doarp helle. Se woene dêrmei in statement meitsje oer de wenningbou en de fertutearze molkfabryk yn it doarp. In 'hûzefabryk' soe neffens de feriening net misstean yn it doarp om starterswenten foar de jongerein te bouwen.