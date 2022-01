VVD Fryslân út 'e skroeven mei twa Fryske partijleden as minister

Wiersma wurdt neamd as minister foar it primêr en fuortset ûnderwiis. De Vries wurdt as steatssekretaris ferantwurdlik foar de ôfhanneling fan de taslagge-affêre.

VVD-pommerant Tom van Mourik fan Snits helle De Vries yn 1999 by de partij. Hy tinkt dat de stap fan De Vries in goede is. "It is noch net befêstige, mar as it dy kant op giet soe it in goede kar wêze. Ik ken Aukje de Vries goed, sy is analytysk izersterk en hat in soad ûnderfining as parlemintariër. It is in echte Friezinne, dat sil sy nea ferleagenje."

Betrouwen yn taslaggeput

It wurdt net in maklike portefúlje dêr't De Vries op komt. Mar Van Mourik hat der wol betrouwen yn. "Ik tink dat sy mei de skerpte dy't sy hat de goede persoan is om oan de gong te gean mei de taslagge-affêre. Ik tink dat sy in balâns oanbringen kin en yn reedlikens en billikens de minsken helpe kin."

Foarsitter Zwany van Brussel fan de Fryske VVD kin har dêr ek yn fine. "As ien it oan kin, dan is dat grif Aukje. Ynhâldlik is sy goed en sy is trochtaastend. Dat is ek wichtich op dizze portefúlje. Der sil in soad wurk ferset wurde moatte, mar ik tink dat sy dat kin."

Regio fertsjintwurdigje

Ek mei Dennis Wiersma as minister is sy bliid. "Dat is foar Fryslân hiel goed, sa komme der minsken út de regio. Ik tink dat it foar Fryslân sawiesa moai is om bewâldslju te leverjen."