Omrop TIP: De FryslânDOK 'Lij wetter'

It is 25 jier dat de lêste Alvestêdetocht ferriden waard. Begjin jannewaris 1997 makke FryslânDOK in portret fan Alde Leie, in doarpke oan 'e rûte yn it noarden fan Fryslân. De film 'Lij wetter' wurdt útstjoerd op 1 jannewaris 2022 by NPO2 en op 2 jannewaris by Omrop Fryslân.