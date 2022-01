Plysje hâldt fiif minsken oan yn âldjiersnacht yn Fryslân, ME fiif kear ynset

De brânwacht en de plysje kamen ek yn aksje yn Ychtenbrêge. Dêr wie om 4.00 oere hinne in grutte brân op strjitte yn de Duimstraat. In grutte groep minsken kearde him tsjin de oproppen ME. De foarrút fan in plysjewein rûn skea op by it ynsidint.

Triengas yn Burdaard

In kertier letter kaam de ME yn aksje yn Burdaard. Ek hjir kearde in grutte groep minsken him tsjin de plysje. Se goaiden ûnder oare mei swier fjoerwurk nei de plysje en de plysjehûnen. Der is úteinlik triengas brûkt om de rêst werom te bringen. Trije plysje-aginten ha mooglik gehoarskea oprûn by dit ynsidint.

Yn it hiele Noarden binne trettjin minsken oanhâlden, neist de fiif yn Fryslân, fjouwer yn Grinslân en fjouwer yn Drinte. De ME is yn totaal sân kear ynset, wêrfan't dus fiif kear yn Fryslân.