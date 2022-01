Fûgelpits drok mei opheljen fan fûgelgrypslachtoffers, mar kin de fûgels net helpe

Om fierdere fersprieding fan it slim besmetlike fûgelgrypfirus foar te kommen is it neffens Eelke Jan Wiersma fan De Fûgelpits fan grut belang om fûgelgrypslachtoffers net oan te reitsjen en de sike of deade fûgels sa gau mooglik ophelje te litten.

Sike fûgels krije in spuitsje fan de bistedokter, want foar de fûgelgryp bestiet gjin medisyn. Neffens Wiersma is it goed oan de fûgels te sjen wannear't se fûgelgryp ûnder de lea hawwe.

"It sjocht der hiel tryst út. Se skodzje hast altyd mei de holle en kinne net mear fleane. It kin sels sa wêze dat se ynienen út de loft falle as se oan it fleanen binne. It firus taast foaral de harsens fan de fûgels oan en sadwaande falle se samar by minsken yn de tún. Wy krije dêr hiel geregeld telefoantsjes oer."

Foaral net oanreitsje

It advys fan Wiersma is om de slim sike fûgels foaral net oan te reitsjen, mar ophelje te litten troch in meiwurker fan De Fûgelpits. "It is hiel tsjuster en somber wurk, want it giet om hûnderten deade en sike fûgels, mar ús minsken binne der wol foar traind."

De Fûgelpits nimt yn prinsipe gjin fûgels mei fûgelgryp op fanwegen it slim besmetlike karakter fan de sykte. "It soe in ramp wêze as wy hjir fûgelgryp krije fanwegen al ús oare fûgels. We binne der dêrom hiel skerp op om te sjen dat we it hjir net krije." Fûgels dy't kwalifisearre wurde as 'twivelgefal' wurde opheind yn in spesjaal karantênehok oan de efterkant fan it terrein fan De Fûgelpits.

Ramp

Fanwegen de fûgelgryp binne besikers tydlik net wolkom by De Fûgelpits. De hikke foar it fûgelasyl is ticht. In sike fûgel dy't wat oars ûnder de lea hat as fûgelgryp kin no efterlitten wurde yn in kninehok by de yngong.

"It fielt foar ús hiel tsjinstridich om tsjin minsken te sizzen dat se hjir no net komme moatte. We moatte ús fansels ek oan de coronaregels hâlde, mar de hikke moat ek ticht fanwegen de fûgelgryp. It giet hjir no dûbelop."