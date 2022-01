ME op ferskate plakken bekûgele mei fjoerwurk, plysje brûkt triengas yn Burdaard

Nei Kollumersweach, Marrum, Tsjummearum en Burdaard komt de ME no ek yn aksje yn Ychtenbrêge. Dêr is it ûnrêstich op de trochgeande dyk.

Op ferskate plakken op strjitte wurdt brân stichte en der is rebûlje. De ME beskermet de brânwacht by it útmeitsjen fan de brantsjes en wol elkenien fuort ha.