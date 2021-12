ME bekûgele mei fjoerwurk yn Kollumersweach | Brânwacht drok mei brannen

Yn Kollumersweach binne de plysje en de ME yn aksje kaam by in grut fjoer oan de Koarteloane. In groep jongerein hie in caravan yn 'e brân stutsen op de dyk. De sfear wie sa grimmich dat de assistinsje fan de ME frege waard.

Helptsjinsten waarden mei guod en fjoerwurk bekûgele. Troch de help fan de ME koe de brânwacht it fjoer út krije.