Helptsjinsten mei fjoerwurk bekûgele yn Tsjummearum en Kollumersweach

De ME is fannacht om 2.00 oere ynset yn Marrum, dat meldt de plysje. Der wie brân oan de Lage Herenweg en dêr wie ek in grutte groep minsken by. Om de brânwacht te helpen by it útmeitsjen fan dy brân is de ME yn aksje kaam.

Marrum wie troch boargemaster Johannes Kramer fan Noardeast-Fryslân oanwiisd as 'feiligensrisikogebiet'.