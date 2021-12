'Ferdwining' fan legobyld André Hazes is âldjiersstunt fan De Geitefok

It manshege byld ferdwûn yn de nacht fan moandei op tiisdei fan de Dam yn Amsterdam. Op it plak dêr't it byld stie, lei in briefke mei de tekst: "Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden."

Omtinken freegje foar coronakrisis

De Geitefok woe mei de aksje omtinken freegje foar de coronakrisis. "Met bloed, zweet en tranen zwoegen we ons door deze crisis. Het water staat de ondernemers aan de lippen en het zorgpersoneel werkt zich uit de naad", seit Geitefok-foarsitter Jan-Bart Hof. "We hopen dat 2022 voor iedereen een beter jaar wordt en dat we eindelijk afscheid kunnen nemen van alle vervelende maatregelen."