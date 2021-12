Prins Karnaval Ubbo fan de Oeletoeters dielde op âldjiersdei yn Snits goed 400 selsmakke oaljekoeken út. Tolve jier lyn begûn it mei in pear freonen, mar it inisjatyf groeit út ta in wiere tradysje. De opbringst komt te'n goede oan de feriening, mar it giet om it byinoar wêzen.