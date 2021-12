De regels binne troch de lockdown wol wat stranger, mar it hâldt de karbidsjitters yn Fryslân net tsjin. Yn Koatstertille sjitte se der bot op los, yn Jistrum ha se hast net sliept fan de spanning. "It is waardefol foar de regio", seit boargemaster Klaas Agricola fan Dantumadiel.