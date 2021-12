Gurbe Douwstra mei 'Cliffs of Moher' op nûmer 1 yn Fryske Top 100

Piter Wilkens dielt dit jier de eare fan de meast notearre artyst mei de manlju fan De Doelleazen. Beiden steane leafst seis kear mei in liet yn de Fryske Top 100.

Stedsfrysk en De Groot

Fierder stiet der mear Stedsfrysk yn de list as in jier lyn. Dit jier gie it om seis nûmers, ferline jier wiene it der fjouwer. Ien fan de nûmer is bygelyks Foar Johannes fan de yn 2018 ferstoarne Doede Bleeker. In oare tafoeging yn de list binne twa nûmers dy't makke binne yn it ramt fan Boudewijn de Groot yn it Frysk.