De bestjoerder fan de auto gie yn de rjochting fan Dronryp. Hy koe de oanhinger op tiid loskeppelje.

De brânwacht hie earst muoite om it fjoer út te krijen. In berger hat de auto dêrnei optild, wêrnei't de brânwacht it fjoer útmeitsje koe. De helptsjinsten koene lykwols net tefoaren komme dat de auto folslein ôfbaarnd is.