Veiligheidsregio-direkteur Kleinhuis: "Ferskriklik wat der bard is yn Eanjum"

Nettsjinsteande de ûnrêst yn Eanjum en earder op de jûn ek yn Ferwert ferwachtet Kleinhuis in rêstigere âldjiersnacht as ferline jier. Mar seker wit er dat net. "Dêrom doch ik ek in berop op elkenien: brûk jimme ferstân en soargje dat it gesellich is foar elkenien en meitsje it dan ek gesellich. Dan wurdt it in moaie âld en nij", seit Kleinhuis.

"It moat wol oars as ferline jier. Doe wie it noarden fan it lân it slimste fan hiel Nederlân. Dat wolle we net wer."