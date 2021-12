Nijjiersstunts yn Fryslân: byld Maarten Van der Weijden dûkt op yn Easterein

It keunstwurk "Op handen gedragen" fan Hans Jouta ferdwûn op 17 desimber. Op it plak stie in buordsje mei de tekst: "Ergens oars is it better, ik swem fierder yn oar wetter. #zogenaamd2022".

Der waard doe al tocht dat it om in nijjiersstunt gie. Aldjiersploech Easterein easket de aksje no op. Yn plak fan dat se jild ynsammelje wolle foar in fjoerwurkshow, helje se no jild op foar de Maarten van der Weijden Foundation.



It byld waard yn juny 2019 ûntbleate njonken de Dokkumer Ie by Burdaard. It wie it plak dêr't swimmer Maarten van der Weijden syn earste besykjen ta it swimmen fan de Alvestêdetocht stake moast.

Plaknammebuorden fan de Alvestêdetocht yn Haule

Yn Haule yn Eaststellingwerf hingje troch it hiele doarp de oarspronklike buordsjes fan de Alvestêdetocht.