De lêste dei fan it jier betsjut by Omrop Fryslân fansels mar ien ding: de Fryske Top 100. Sûnt 06.00 oere fan 'e moarn wurdt der ôfteld nei de absolute nûmer ien fan dit jier. Dy wurdt krekt foar 18.00 oere bekend. De Fryske Top 100 is hjirûnder live te folgjen: