Agint slim ferwûne rekke oan gesicht by ûngeregeldheden yn Eanjum

De plysje en ME kamen te plak yn Eanjum om't in groep fan 150 jongeren de brânwacht hindere by it útmeitsjen fan in bûtenbrân oan de Mûnebuorren yn it doarp. De ME en plysje hawwe ferskate sjarzjes útfierd om de groep útinoar te krijen.

De oanholden man wegere fuort te gean en goaide op in ôfstân fan ûngefear twa meter in stik glêswurk yn it gesicht fan de agint. De agint is oerbrocht nei it sikehûs. Dêr die bliken dat hy ferskate breuken yn it gesicht hat.