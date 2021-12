Triennen nei ôfbrânde houthannel yn Noardburgum meitsje plak foar moed

Echt tiid om it allegear in plakje te jaan ha se noch hieltyd net jûn. "It kin bêst wêze dat ik oer in jier noch in klap krij", seit Akkelien.

Mar se wolle benammen posityf bliuwe en foarútsjen. Lieuwe: "Moatst moed hâlde, dat hear ik hieltyd mear. Moed hâlde en trochgean. Dan sit ik der ek net oer yn."

En op mominten dat se it wol even dreech ha, ha se altyd ien om op werom te fallen. "De minsken om ús hinne en de Heare. Dêr helje we in protte treast út."

Sliepkeammerke foar pake- en beppesizzers yn sjalet

Net allinnich de houthannel fan 4.000 kante meter is yn de jiske lein, datselde jildt foar it hûs dêr't de famylje yn wenne.

In nij hûs stiet der noch net, mar wol in sjaletsje by de dyk. Grut is it net. "Mar we binne mar tegearre mear", relativearret Akkelien opnij. "De bern binne derút. En we ha in ekstra sliepkeammerke, dus de pake- en beppesizzers kinne delkomme. Foar de rest ha we alles wat we ha wolle."

It optimisme tekenet de twa, want sa'n lyts sjaletsje hat ek wer foardielen. "It stookt moai goedkeap! Hielendal no't de gas- en enerzjyprizen sa heech binne."