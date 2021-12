Henk Hospes mei pupil Sanne in 't Hof nei Spelen: "Dit is ûnfoarstelber"

"Der giet in hiele berch troch je hinne", fertelt Hospes oer it momint doe't it wis wie dat In 't Hof it oprêde. Dat hong fan de lêste rit ôf, tusken Irene Schouten en Joy Beune. Op dat stuit hie In 't Hof de rapste tiid, mar allinnich de earste twa pleatsten har foar de Spelen.

"Ik hope dat Schouten fuortride soe by Joy Beune. Oars waard it noch gefaarlik. Op trije kilometer rûnen de rondetiden ek op nei 33. Doe tocht ik: dit is 'kat in het bakkie'. Op dat momint tinkst: wat geweldich dat dit bart. Dan bist emosjonearre. Dat is ûnfoarstelber."

Sven Kramer?

Njonken de ferrassing fan In 't Hof giet it yn de SportCast ek oer Sven Kramer en syn plak yn de matriks, wa't de ploege-efterfolging ride moat en oft Henk Hospes wol echt nei Peking ta giet.