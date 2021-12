OKT einiget mei twa Fryske manlju yn reedrydmatriks

Tjerk de Boer wie mei it tsiende plak de bêste Fries op de middellange ôfstân: hy ried mei 1.46,51 in persoanlik rekôr. Dêrmei wie er in heale sekonde rapper as dat er ea west hie.

Tim Prins kaam ta in tiid fan 1.46,81 en waard dêrmei trettjinde. De 19-jierrige Gert Wierda, dy't twa moannen lyn noch in sterk persoanlik rekôr ried, kaam dêr no net by yn de buert. Mei 1.48,57 einige er tongersdei as njoggentjinde.

Kramer?

De útslach fan de 1.500 meter betsjut dat Sven Kramer no de tsiende namme is yn de seleksjefolchoarder, wylst Nederlân mar njoggen riders nei Peking ôffeardigje mei.

Dat betsjut net dat Kramer him net pleatst, want it reedrydbûn mei ek riders oanwize. Fanwegen Kramer syn rol op de ploege-efterfolging is de ferwachting dat hy him dochs opmeitsje mei foar syn fiifde Olympyske Spelen. Dat soe dan te'n koste gean fan Dai Dai N'tab.

De KNSB makket op 2 jannewaris de list mei nammen bekend.