Michelle de Jong sa goed as wis fan Spelen: "Kan bijna niet meer misgaan"

De winst op de 5.000 meter gong neffens ferwachting nei Irene Schouten, dy't al it hiele jier oppermachtich is. Efter Schouten waard Sanne in 't Hof twadde en dy pleatst har dêrmei ek foar de Olympyske Spelen yn Peking, takom febrewaris.

Datselde jildt foar Michelle de Jong: omdat se no de njoggende namme is yn de reedrydmatriks, is sy sa goed as wis fan in olympysk startbewiis op de 500 meter. Nederlân mei nammentlik njoggen rydsters nei de Spelen ta stjoere.

2 jannewaris offisjeel

"Ik kan het bijna niet geloven, het is fantastisch", sei se direkt nei de 5.000 kilometer, dy't se thús op de telefyzje seach.