Stjerkes, knalearten en wûndertollen populêr no't swierder fjoerwurk net mei

Taeke Brouwer fan Fjoerwurkgigant yn Frjentsjer is folslein útferkocht. Alles wat syn dochter fûn hat, is al fuort: "Sy hat woansdei noch by in ymporteur west en dêr 15 grutte doazen meinommen, mar doe wie alles ek dêr op."

"It fljocht de winkel út"

It begûn fuort nei't it fjoerwurkferbod ôfkundige waard. "It is it lichtste wat je krije kinne en wat tastien is. Mar der is likegoed noch in rush op, want minsken kinne oars neat krije. It fljocht de winkel út."

Der is op it stuit gjin oanfier. Supermerken, winkels, oeral is it op. It sit 'm yn de oanfier, sa seit Brouwer: "Alle ymporteurs sitte mei konteners dy't út Sina komme moatte. De measten komme pas healwei jannewaris binnen, mar dan kinne sy der neat mear mei."