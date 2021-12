Kappers yn protest: 'Een boete doet me niets meer'

Linda Westerhof begûn fjouwer moannen lyn mei har kapperssaak yn De Harkema. Se hie al ien yn De Tynje. "Der kaam in moaie kâns foarby om in salon yn De Harkema oer te nimmen. Dat haw ik dochs dien, nettsjinsteande de spannende coronatiid."

Mei trije fêste meiwurkers rûnen de saken goed, oant oardel wike lyn. Yn de nije lockdown binne de winkels ferplichte ticht gongen. "De lockdown kaam as in folsleine ferrassing, wy seagen it net oankommen. It is krekt as belibje it dan yn in roeske."

It nijs fan de ferplichte sluting wie de sneon al útlekt. It wie tige drok dy dei by de saak fan Westerhof. "Mar ik koe al net elkenien mear helpe. Ferline jier wie it ek al flak foar de krystdagen dat wy ticht moasten."

Gjin oerheidsstipe

Guon winkels wurkje mei besoargjen en ôfheljen. Dat docht Westerhof ek, mar in hiel soad mooglikheden hat se net: "Wy kinne wat shampoo en útgroeisets ferkeapje. Mar dan hâldt it wol op. De stipepakketten binne net foldwaande."

Sterker noch: se krijt hielendal neat. "Moatst mear as tweintich persint omsetferlies ha. De oerheid sjocht nei de ôfrûne trije moannen. Omdat ik no twa kapsalons ha, kom ik hielendal net yn oanmerking."