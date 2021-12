Twa Fryske VVD'ers yn kabinet-Rutte IV

Wiersma (35) is op it stuit demisjonêr steatssekretaris fan Sosjale Saken en Wurkgelegenheid. Hy folge Bas van 't Wout op. Dêrfoar siet Wiersma, dy't op it stuit yn Utrecht wennet, foar de VVD yn de Twadde Keamer.

Wiersma wie earder aktyf foar studintefakbûn LSVb en foarsitter fan FNV Jong. Sûnt 2017 siet er foar de VVD yn de Twadde Keamer. Hy wie foar dy partij as Keamerlid ek wurdfierder op it mêd fan sosjale saken en wurkgelegenheid.