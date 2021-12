Piet Paulusma foarseit in bysûnder Ald en Nij: "It giet der om wei"

Mar ek de kommende dagen hoecht ús provinsje gjin winterwaar te ferwachtsjen. De kâns op in waarmterekôr op âldjiersdei is grut. "Wy geane folslein de oare kant op as mei de krystdagen. Fan kjeld nei waarmte."

Wat bringt âldjiersdei?

Op âldjiersdei lizze de temperatueren yn Fryslân om de 12 of 13 graden hinne, foarseit Paulusma. "Bytiden is der rein en buiïch waar, letter yn de middei wurdt it drûch. De wyn is matich oant krêftich en komt út it súdwesten oant westen wei. Wynstjitten oant krêft 7."

Watfoar waar mei âldjiersnacht?

Yn de nacht fan de jierwiksel stiet der in matige súdwestewyn. Paulusma: "Aldjiersnacht is it drûch en waarm, mei 9 of 10 graden. Nijjiersdei liket it in dei te wurden mei drûch waar. De sinne hat it dreech, de temperatueren lizze sneon om de 12 of 13 graden hinne."

