Te min trochstream fan âlderein op wenningmerk: Berltsum fynt in oplossing

"Dan is het juist leuk om woningen die nu geschikt zijn voor gezinnen, vrij te spelen. Dat kun je doen door de mensen die er nu zitten, die misschien niet eens denken aan verkopen, een mooi plekje te bieden en eigenlijk te verleiden. Dan speel je de woning vrij voor jongeren."

De stichting hopet dat de wenningen dy't frijkomme, opfolle wurde troch Berltsumers. "We natuurlijk niet helemaal de controle over wie er uiteindelijk in de woningen komen die vrijgespeeld worden, maar dat is wel ons ideaalbeeld."

In jier wachtsje

It plan foar de lytse wenningen is op 23 desimber goedkard troch de gemeenteried. As der op de bestimmingsplanwiziging gjin sjenswizen komme, kinne de húskes der oer in jier stean. "Dan sta je hier tussen gelukzalige mensen op leeftijd die hier een prachtig woninkje met een mooi hofje hebben", seit Jasper de Vries.