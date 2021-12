Longdokter Wouter van Geffen oer coronajier: "Het is vragen om een glazen bol"

It jier begûn sa posityf foar de meiwurkers fan de sikehuzen: ynienen kamen der faksins beskikber. It joech de minsken oan it bêd fan de Covid-pasjinten krekt wat mear beskerming.

Befrijing

Op 6 jannewaris waard de earste prik set. In momint dat as in befrijing fielde, seit Van Geffen: "Zo voelde het destijds wel. Of je dat met de kennis van nu ook nog zo kunt zien is maar de vraag. Maar we liepen steeds met de gedachte ook ziek te kunnen worden. Toen hadden we een extra bescherming."

It wie ek nedich foar it sikehûspersoniel. It waard allinne mar drokker op de ôfdielingen. "Die eerste maanden wel. Later, toen de vaccinatiecampagne begon te lopen, werd dat beter."