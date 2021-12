Plysje fynt 400 kilo swier fjoerwurk yn wenning Surhústerfean

De plysje kaam it fjoerwurk woansdei op it spoar nei in anonime tip. Neffens de plysje wie der sprake fan in libbensgefaarlike situaasje, om't de man sels mei it fjoerwurk oan it griemen wie. It fjoerwurk wie boppedat sa swier dat der in risiko op in 'massa-eksploazje' bestie.

Histoaryske fjoerwapens

De man wurdt ek fertocht fan oertrêding fan de Wet Wapens en Munitie om't yn syn wenning in kolleksje histoaryske fjoerwapens, mortieren en granaten fûn waard. Al it guod is yn beslach nommen.

It pân is troch de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ôfset. De EOD sil letter tongersdei it fjoerwurk ûnskealik meitsje.

Earder dizze wike hat de plysje ek al 80 kilo swier fjoerwurk fûn yn Hurdegaryp.