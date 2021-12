Plysje fynt 400 kilo swier fjoerwurk yn Surhústerfean: risiko fan massa-eksploazje

It pân is troch de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ôfset. De EOD sil letter tongersdei it fjoerwurk ûnskealik meitsje.

"Fjoerwurk, begjin der net oan"

Boargemaster Oebele Brouwer fan Achtkarspelen is skrokken fan de fynst. "Benammen dat it safolle is en dat it yn in wenning fûn is." Oer de aksje fan de plysje is Brouwer mear te sprekken. "Ik bin bliid dat it der weihelle is. Dat jout feiligens yn de buert."

"Wy witte dat fjoerwurk dit jier net kin", giet Brouwer fierder. "En nochris de oprop: fjoerwurk, begjin der net oan."

Fjoerwurkshow

Yn de buert fan de wenning hienen se gjin idee fan it fjoerwurk. "Hy hat jierren werom wolris in moaie fjoerwurkshow dien mei Ald en Nij. Dat wie prachtich moai op it fjild. Mar fan yllegaal fjoerwurk wisten wy neat. It is wol in wenwyk. As soks de loft yn giet, dan skrikke je wol", seit in buertbewenster.