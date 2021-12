Skûtsje Gerben van Manen 1.000 kilo ôffallen: klear foar SKS-kampioenskip

"Wy hoopje dat we mei dizze ferbouwing de kommende hûndert jier wer foarút kinne", seit skipper Sytze Brouwer. "Wy woenen graach nije dekken hawwe. Us âlde dekken wienen op guon plakken 6,7 milimeter. Dy meie eins mar 4 milimeter wêze."

Mear as 1000 kilo lichter

Troch it tinner meitsjen fan de dekken is it skûtsje in stik lichter. "Dit hat ús yn totaal 1.200 oant 1.400 kilo oplevere", seit Brouwer.

De Gerben van Manen hopet mei de oanpassings mei te dwaan foar de titel. Alteast, as it SKS-kampioenskip trochgiet. Ofrûne jier waard de striid op it lêste momint skrast yn ferbân mei de coronamaatregels.

Foar dit jier is Brouwer lykwols posityf. "Wy geane derfanút dat we gewoan sile. Ik tink dat we foarútsjen moatte. Sa riede wy ús ta, want oars kinst der wol gek fan wurde. Ik tink ek wol dat it kin."