Fier ropt mei noch 59 organisaasjes op om skoallen te iepenjen

It ûnderwiis moat neffens de 60 organisaasjes gjin knipperljocht wêze. Tusken dy organisaasjes sitte bygelyks Unicef, Jeugdartsen Nederland, Jantje Beton, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.

Oprop: iepenje skoallen 10 jannewaris wer

Sy neame it nei skoalle gean in essinsjeel ûnderdiel fan it opgroeien. It sluten fan skoallen komt neffens har it wolwêzen fan bern net te'n goede. Minderjierrigen soene ferantwurdlik makke wurde foar de sûnens fan folwoeksenen, tinke de organisaasjes. Dêrom moat der better tocht wurde om de belangen fan bern en soene skoallen op 10 jannewaris wer iepen moatte.

"Maak het sluiten van scholen geen dag langer onderdeel van de lockdownmaatregelen, gebruik kinderen niet als breekijzer en houd scholen open", sa lit Unicef-directeur Suzanne Laszlo yn in mienskiplike ferklearring witte.