Hugo de Jonge net werom as soarchminister | 1985 en earder meie boosterprik helje

Yn de simmer waard de corona-ôfdieling fan it MCL noch feestlik sletten, mar no leit it sikehûs wer fol mei coronapasjinten en binne der sels ekstra ôfdielingen. MCL-longdokter Wouter van Geffen sjocht by de omrop werom op it coronajier.

Befrijing

It jier begûn sa posityf foar de meiwurkers fan de sikehuzen: ynienen kamen der faksins beskikber. It joech de minsken oan it bêd fan de Covid-pasjinten krekt wat mear beskerming.

Op 6 jannewaris waard de earste prik set. In momint dat as in befrijing fielde, seit Van Geffen: "Zo voelde het destijds wel. Of je dat met de kennis van nu ook nog zo kunt zien is maar de vraag."