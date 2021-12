Danny Noppert hat corona | Nederlân noch hieltyd heechste warskôgingskleur

De Jouster darter Danny Noppert hat woansdei posityf test op it coronafirus. Noppert wie tiisdei útskeakele op it WK darten en is noch yn Londen.

Noppert, dy't op âldjiersdei berne is, moat no ek syn jierdei yn isolaasje yn it hotel fiere. Noppert is net de earste dy't corona oprint: it WK wurdt hieltyd mear beskade troch corona.