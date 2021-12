Danny Noppert hat corona | Ek basisskoallen wolle iepen nei de krystfakânsje

Minsken moatte har "niet met tien dagen lockdown rijk rekenen", sa seit firolooch Bert Niesters fan Grins. Hy seit dat nei't 60 organisaasjes de oprop diene om it ûnderwiis wer te iepenjen nei de krystfakânsje. It probleem is neffens de firolooch dat noch net elkenien in boosterprik krigen hat.

Niesters: "Niemand zal bestrijden dat het beter is voor de kinderen. Maar de besmettingen nemen fors toe en voor je het weet, worden er weer klassen naar huis gestuurd."

Syn kollega, firolooch Frits Rosendaal fan Leiden, nimt it in "duivels dilemma" foar it regear. "Omikron heeft nu de overhand in Nederland. Komende weken gaan we de effecten daarvan op de ziekenhuiscijfers zien", sa seit de saakkundige.