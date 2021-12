Brânwacht Hallum nei geweld jierwiksel ferline jier: “Is it it noch wurdich?”

De brânwacht fan Hallum makke ferline jier geweld mei op Ald en Nij. De brânwacht fynt it net te akseptearjen dat helpferlieners mei stiennen en bierfleskes bekûgele waarden.

"Dit wolle je net wer"

Streekstra is der net oer te sprekken: "Wy binne allegearre frijwilliger, ik haw ek gewoan in baan. As jo op it lêst allegearre bekûgele wurde en it wurdt je yn 't paad set, dan moatte je je ôffreegje oft it it noch wurdich is. Wy wolle ek feilich ús wurk dwaan. Wy wolle ek wer nei hûs ta."

Dêrom besiket de Hallumer brânwacht him no noch better ta te rieden. Sa wurdt der ekstra beskerming regele as eardopkes en brillen. "Wy hawwe yn petear west mei de gemeente en de plysje. Dit wolle je net wer meimeitsje. Dat moatte je as mienskip net wolle. Op sa'n wize hâldt it in kear op."